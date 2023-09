Amalfi | concerto al tramonto con “Promenade a Sud” Ingresso gratuito

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’estate diprosegue all’insegna dei grandi eventi, dopo il successo delle celebrazioni del Capodanno Bizantino. Tutta l’atmosfera magica, immersi tra panorami straordinari, terrazzamenti che brillano al sole e case incastonate nella roccia a strapiombo sul mare, rivive nelal, tradizione avviata dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano, in programma Martedì 5 Settembre alle ore 18.30

Abbiamo a cuore la tua privacyOggi Ravello è conosciuta come Città. Non da meno la bellissima villa che un generale ... Oggi enormi Yacht occupano le baie diPositano e Praiano . È tutto molto segreto, affollato e ...... Handel, Lusi, Battesini Congrega del SS Rosario, P.za San Luca, h 21.30 Giovedì 28 SettembreDELLA PICCOLA ORCHESTRA POPOLARE C. O. PANZILLO Vettica, h 20.00 Conca dei Marini I love ...

Concerto al Tramonto ad Amalfi con Promenade a Sud - Città di Amalfi Comune di Amalfi

«Si apre una settimana di grandi eventi per Amalfi Summer Fest 2023 – insiste la delegata alla Cultura e agli Eventi, Enza Cobalto – Il Concerto al Tramonto è un grande cult della Costa d’Amalfi, che ...Promenade a Sud al Belvedere di Lone. Matteo Mauriello, voci e tamburi / Marianita Carfora, voce / Sossio Arciprete, chitarre / Vincenzo Laudiero, flauti / Fulvio Gombos, basso / Gianluca Mercurio, pe ...