Amadeus svela qualche retroscena e dettaglio su Sanremo 2024

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 settembre 2023) Oggi per il suo il suo sessantunesimo compleannorilascia un’interessante intervista per il corriere della sera. Parla sé, del suo passato, della sua carriera e ovviamente di, ultima edizione a cui parteciperà come conduttore del programma. Alla domanda “Eguaglierà il record di Mike Bongiorno e Pippo Baudo: 5 Festival consecutivi. Pensa al sesto?”risponde: “Sono onorato di essere vicino a due giganti, inimitabili, della tv. Ma questo è il mio ultimo, mai mi sognerei di fare il sesto di seguito”. Le domande sue sulla sua vita Riguardo all’avanzare del tempo e della sua etàsi mostra estremamente tranquillo, riportando come esempio di un suo carissimo amico e collega: “Non ho mai avuto problemi con l’età, mi ...