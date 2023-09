Amadeus | da destra e da sinistra A cosa dico no | bomba politica | chi attacca

(Di lunedì 4 settembre 2023), il deus ex-machina del Festival di Sanremo, è arrivato a tagliare il traguardo dei 61 anni e si è concesso in un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha toccato temi trasversali e parlato anche di. Intanto, però, il compleanno: “Non ho mai avuto problemi con l'età, mi godo gli anni che ho e non ci penso. Alla fine può sembrare una frase fatta, ma l'importante è avere obiettivi, energia, positività — oltre alla salute, ovvio. Faccio sempre l'esempio di Gianni Morandi, che ha una forza doppia rispetto alla mia: ecco lui è un modello da seguire”. Un compleanno, insomma, da vivere con energia, senza pensare ancora al Festival di Sanremo, distante cinque mesi: “Le proposte si concentrano soprattutto tra ottobre e novembre. Posso prevedere una presenza notevole. L'anno scorso ho ascoltato 300 brani, quest'anno penso ...

...si è detto sereno: ' Non ho mai avuto rapporti con la politica, e i miei Sanremo non sono mai stati Sanremo politici. In passato sono stato attaccato da tutti: dallae dalla sinistra, ...È carico,. Sembra tranquillo e fiducioso. All'estero dove "In Francia. Anche lì c'è 1 ... A volte sono d'accordo con la sinistra, penso ai Di - co e ai diritti dei gay , altre con la, ...In passato sono stato attaccato da tutti: dallae dalla sinistra, dal centrodestra e dal ... L'ipocondriadice che gestisce l'ansia di essere sempre esposto con l'amore per quello che fa: ...

Amadeus, "attacchi da destra e da sinistra. A cosa sono contrario" Liberoquotidiano.it

In passato sono stato attaccato da tutti: dalla destra e dalla sinistra, dal centrodestra e dal centrosinistra, quindi vuol dire che sono una persona libera. E penso che sia giusto che la politica non ...In una lunga intervista al Corriere, Amadeus si è raccontato. Al centro, il prossimo Festival di Sanremo, il quinto consecutivo.