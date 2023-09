Amadeus conferma | “Ultimo Sanremo”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Qualcuno nutriva seri dubbi, invecelo ha appenato: il Festival 2024 sarà il suo. Chi arriverà al suo posto? La caccia al prossimo conduttore del Festival in Rai non è ancora partita ma in pieno fermento – invece – l’organizzazione della kermesse 2024, l’ultima delle mani di. L’attuale direttore artistico vanta il merito di aver messo a segno un record dietro l’altro fronte vendite festivaliere e non rinnoverà alcun accordo con la Rai. Condurrà il Festival di2024 e poi, almeno su questo fronte, si fermerà. Questo è quanto emerge da una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Sono onorato di essere vicino a due giganti inimitabili, della tv”, ha dettoriferendosi a Pippo Baudo e Mike ...

... si ipotizzava, infatti, della sua presenza come co - conduttore insieme ad, ma si tratta ...tornare sul palco dell'Ariston come una delle co - conduttrici ma non c'è stata alcunada ...... si vociferava che la conduttrice potesse tornare sul palco dell'Ariston come una delle co - conduttrici di. Tuttavia, anche quest'indiscrezione pare non trovare nessuna. Dopo lo ...anche le parole di Giorgia Cardinaletti che ha raccontato in diretta che il conduttore ... 'Reciso il nervo del dito indice', dramma dell'attore daai Soliti ignoti Ha iniziato a ...

Colpaccio Amadeus: la telefonata é stata bollente | Tutti impazziti ... Belligea.it

Qualcuno nutriva seri dubbi, invece Amadeus lo ha appena confermato: il Festival 2024 sarà il suo ultimo Sanremo. Chi arriverà al suo posto La caccia al prossimo conduttore del Festival in Rai non è ...Ma questo è il mio ultimo Sanremo, mai mi sognerei di fare il sesto di seguito". Lo ha confermato Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, in una intervista al Corriere della ...