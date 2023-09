Allenamento total body terzo trimestre – 2

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 4 settembre 2023) Allenare tutti i gruppi muscolari anche in gravidanza è importante, soprattutto nelquando il corpo si prepara al parto; tuttavia, se ci si sente troppo stanche o affaticate per seguire undisi può rallentare il ritmo o fare pause più lunghe tra un esercizio e l’altro, oppure fermarsi per seguire un’attività più leggera come lo stretching o la respirazione, perché in gravidanza occorre ricordarsi che non tutti i giorni sono uguali. Per questodi, della durata di 12 minuti, fatto dalla fisioterapista e osteopata Giulia di Cioccio, serviranno solo un tappetino per esercizi e una bottiglia d’acqua per idratarsi. Ovviamente, prima di iniziare qualunque tipo di, è ...