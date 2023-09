Allenamento braccia e spalle terzo trimestre

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 4 settembre 2023) Anche nel, quando il corpo si prepara al momento del parto e il peso del pancione si fa ormai importante, è fondamentale prendersi cura anche dei gruppi muscolari non direttamente coinvolti o interessati dalle modifiche del corpo in attesa, quindi anche di. Per questo la fisioterapista e osteopata Giulia di Cioccio ci guiderà attraverso una serie di esercizi, in un video della durata di 14 minuti, pensati proprio per allenare la parte superiore del corpo. Per svolgere questo workout saranno sufficienti dei pesetti da 2 kg (o più leggeri, a seconda del proprio livello di energia), una sedia o uno sgabello, e una bottiglia d’acqua per idratarsi tra un esercizio e l’altro....