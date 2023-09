Al Hilal-Osimhen | ADL e la clamorosa mail di risposta | “Con la vostra offerta ci comprate solo un piede”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è divertito a respingere l’dell’Al-per Victor. NAPOLI– L’obiettivo del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è sempre stato uno fin dall’inizio: trattenere Victor. E niente è andato storto, anzi. Il tutto è stato portato a compimento nel migliore dei modi, senza rinunciare ad un pizzico di ‘sarcasmo’ da parte dello stesso De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha infatti respinto ‘ironicamente’ un’dell’Al-, club saudita che si era mosso insistentemente per Victor. Secondo quanto riportato da L’Équipe, il patron azzurro avrebbe inviato unadiagli intermediari arabi in cui derideva la ...

...dell'Al -per il 24enne attaccante nigeriano ha anche inviato una mail sarcastica agli intermediari incaricati dal club saudita. "Con la tua offerta si può comprare solo un piede di. ...L'Al -, la società araba dove giocano Koulibaly e Milinkovic - Savic, voleva anche Victor. La conferma arriva dalla Francia con il quotidiano L'Equipe che ripercorre la trattativa tra i due ...all'Al -Forse per 500 milioni l'anno prossimo". Questa la ricostruzione, fatta da "L'Equipe", della trattativa, in estrema sintesi, fra il club dell'Arabia Saudita e il presidente del ...

Calcio: De Laurentiis all'Al-Hilal 'Osimhen Forse per 500 milioni' Tiscali

Il giornale francese L'Equipe ha svelato il contenuto della mail con la quale Aurelio De Laurentiis avrebbe risposto agli arabi.'Osimhen all'Al-Hilal Forse per 500 milioni l'anno prossimo'. Questa la ricostruzione, fatta da 'L'Equipe', della trattativa, in estrema ...