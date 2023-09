Aicast contro Bufala Fest in piazza Municipio

Leggi su 2anews

(Di lunedì 4 settembre 2023) “Siamo assolutamente contrari all’organizzazione dell’evento “– Non solo mozzarella” in– lo dichiara Liliana Langella, presidente(Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo) Napoli -. Questa rinnovata area, da poco inaugurata, biglietto da visita per i crocieristi arrivati in città, non è assolutamente idonea a ospitare tali iniziative iniziative. Siamo