Agliana | incendio nella fabbrica di bitume | lunga colonna di fumo in cielo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che hanno poi bonificato l'area. Non risultano persone coinvolte

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che hanno poi bonificato l'area. Non risultano persone coinvolte

Agliana, incendio all'azienda Rosi Leopoldo - Reportpistoia Report Pistoia

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che hanno poi bonificato l’area. Non risultano persone coinvolte ...Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all'interno di uno stabilimento per la produzione di bitume, nel comune di Agliana (Pistoia). Una lunga colonna di fumo si è subito alzata in cielo ...