Agente aggredito da un detenuto nel carcere di Secondigliano | la denuncia

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questa mattina, nel Reparto ligure s/3 di, unproditoriamente ha dato una testata in faccia ad un poliziotto e gli ha fatto saltare un dente. Giunto in ospedale, gli sono stati refertati dieci giorni di prognosi”. Lo fa sapere, con una nota, Raffaele Munno, vicesegretario regionale per la Campania del sindacato di polizia penitenziaria Sappe. L’, si legge nella nota, “era andato in stanza con gli addetti alla manutenzione ordinaria fabbricati per fare cambiare delle luci” ed il“lo ha colpito con violenza”. Per Munno, “le carceri campane stanno vivendo ormai da tempo momenti di grande difficoltà nella gestione dei detenuti” e “sono continue le aggressioni al personale” L'articolo proviene da Anteprima24.it.