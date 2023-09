AEW | Jack Perry attualmente sospeso “a tempo indeterminato”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’incidente nel backstage frae CM Punk nel backstage di All In è stato sulla bocca di tutti per più di una settimana, i fatti ormai sono noti a tutti, sebbene le versioni siano molteplici. L’iniziale sospensione dei due atleti coinvolti ha portato, in seguito, al definitivo licenziamento di CM Punk dalla AEW con effetto immediato. La situazione dirimane tutt’ora molto fumosa. Un limbo senza uscita Durante la conferenza stampa post All Out, Tony Khan è tornato a parlare della spinosa questione riguardante, affermando che il periodo di durata della sua sospensione sia al momento indefinito: “È stato. Abbiamotutti coloro coinvolti ...