AEW | CM Punk | rivelato un faccia a faccia con William Regal al debutto

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il periodo di CMcon l’AEW sembra essere stato pieno di controversie e confronti, e un altro incidente è stato confermato che si è verificato durante il suo periodo con l’azienda. È stata una settimana tumultuosa per quanto riguarda CM. Lo scorso weekend a AEW All In,è stato coinvolto in un altro alterco nel backstage. Tuttavia, questo sarebbe stato diverso dagli episodi passati in vari modi. In particolare,non solo ha litigato con Jack Perry, ma si è anche lanciato contro il presidente dell’AEW, Tony Khan, mentre annunciava furiosamente le sue dimissioni dall’azienda. Questi eventi hanno lasciato a Khan solo la scelta di licenziare il wrestler di Chicago con giusta causa, nonostante il potere di attrazione die il suo status di “campione del mondo reale” ...

AEW: Dopo il licenziamento, CM Punk potrebbe attaccare duramente la compagnia Zona Wrestling

Tony Khan thanked CM Punk for his contributions to AEW, but didn't reveal if he has a non-compete clause as part of the terms of his release.AEW’s All Out pay-per-view featured spectacular performances from Jon Moxley, Orange Cassidy, Bryan Danielson, Ricky Starks, Kenny Omega, Konosuke Takeshita, Miro, and Powerhouse Hobbs ...