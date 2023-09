Addio Rdc | boom di richieste per Siisl | l’annuncio della Calderone

(Di lunedì 4 settembre 2023) La ministra del Lavoro, Marina Elvira, ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “La Verità”. Molti gli argomenti che ha voluto affrontare Uno dei temi più discussi ed affrontati fino a questo momento non può che essere la fine del ‘Reddito di Cittadinanza‘. Lo stesso che ha creato non poche critiche e polemiche, soprattutto da parte di chi ha ricevuto il messaggio dall’Inps per la fine del sussidio. In merito a ciò la ministra del Lavoro, Marina, ne ha parlato al quotidiano “La Verità“. Allo stesso tempo ci ha tenuto a ribadire che non ci sarà alcun tipo di “bomba sociale” dopo lo stop al reddito. Marina Elvira(Ansa Foto) Notizie.comQueste sono le sue parole: “Esiste una nuova piattaforma per creare opportunità per lavoratori e imprese. Il copioso afflusso di dati, a poche ore dall’avvio, ...

News correlate Lavoro, Inps:al. Dal 1 settembre arriva il Supporto per la formazione e il... Dal primo settembre, gli ex percettori del Reddito di cittadinanza potranno presentare la ...AGI - Reddito di cittadinanza. Al suo posto arriva il ' supporto per la formazione e il lavor ò (Sfl), che debutta oggi ...fare domanda per il Supporto formazione lavoro i percettori iche ...Chi ha esaurito l', infatti, fra luglio e agosto, potrà beneficiare della misura collegandosi al sito dell'INPS ( www.inps.it ) all'interno del quale è presente l'interfaccia per fare richiesta ...

Addio RdC, arriva il Supporto formazione e lavoro: da quando e ... LA STAMPA Finanza

ANCONA - Addio al reddito di cittadinanza. La Uil Marche lancia l’allarme: «Circa 1.700 famiglie senza più misura di sostegno». Ma intanto la Regione prepara ...Il Reddito di cittadinanza va ufficialmente in pensione. Sono partire venerdì mattina le domande per il supporto per la formazione e il lavoro Sfl, l'assegno ...