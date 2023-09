Adani | “Napoli troppo lungo e largo tra i reparti | deve subito fare una cosa”

L'ex calciatore e attualmente opinionista RAI, Lele, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Domenica Sportiva sul ko degli azzurri contro la Lazio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Antonio Cassano insiste. Dopo aver dichiarato che il, a suo giudizio, quest'anno faticherà a centrare la qualificazione in Champions, l'ex ... a cominciare da Daniele, sembrano sulle ...Cassano: "Voglio vederlo tra 3 - 4 mesi quando finisce il residuo del genio di Spalletti" Il dibattito sulalla Bobo Tv con Cassano e. Cassano : "Ilavrà ancora il residuo per tre ...

Adani preoccupato: "Vedo un Napoli troppo lungo e troppo largo in campo" Tutto Napoli

“Il Napoli è forte ma non deve pensare allo scorso anno. Ho visto qualche sbavatura in uscita dalla pressione, la differenza maggiore la si vede nel ruolo che era di Kim. Natan Non sappiamo che gioc ...Lele Adani ,ai microfoni della Rai, ha così analizzato la sconfitta degli azzurri contro la Lazio: "Il Napoli è forte ma non deve pensare allo scorso anno. Ho visto qualche sbavatura in uscita dalla ...