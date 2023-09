(Di lunedì 4 settembre 2023) Daniele, ex calciatore ed oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby, in scena dopo la sosta

Poi, è chiaro, lala fa Osimhen, la fa Kvaratskhelia, Kim in difesa. Però non mi ha ...: "Per forza di cose sarà un po' diverso. Probabilmente o sicuramente ha i ue giocatori più forti ...Su Nico Gonzalez,dice: "Nico è un calciatore preso per fare la, ricordiamoci che sarebbe stato campione del mondo con l'Argentina e anche che ha vinto da protagonista una Copa ...Tra sfortuna, scarsa pianificazione,di valori, tanti sono i motivi dietro una cattiva ... passando da Roberto Baronio a Stefano Borgonovo , fino a Marco Nappi, Daniele, Marco ...

Adani: “La differenza tra Inter e Milan Una te l’aspetti, l’altra ha stupito” Pianeta Milan

“Il Napoli è forte ma non deve pensare allo scorso anno. Ho visto qualche sbavatura in uscita dalla pressione, la differenza maggiore la si vede nel ruolo che era di Kim. Natan Non sappiamo che gioc ...Lele Adani ,ai microfoni della Rai, ha così analizzato la sconfitta degli azzurri contro la Lazio: "Il Napoli è forte ma non deve pensare allo scorso anno. Ho visto qualche sbavatura in uscita dalla ...