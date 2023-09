Accordo grano | Erdogan | Ucraina dovrebbe ammorbidire posizione

Erdogan: nuovo pacchetto proposte porterà ad ottenere risultati. Mosca riprenderà l'sul'se tutti gli accordi fissati saranno adempiuti'. Così il Presidente russo, Vladimir Putin, in conferenza stampa a Sochi dopo aver incontrato l'omologo turco, Recep Tayyp Erdogan, ...Insomma, non sarà facile trovare una soluzione, tenendo anche conto dell'impatto determinato dal mancato rinnovo dell'suldal Mar Nero che ha consentito, fino a metà luglio, l'...E' stato il primo faccia a faccia dallo scorso ottobre, con al centro il tema dell'export di cereal i dopo l'uscita di Mosca dall'sul, a metà luglio. L'obiettivo del presidente turco Erdogan, da Putin a Sochi, sul Mar Nero, era quello di far rientrare la Russia nell'intesa . Ecco cosa hanno dichiarato nella ...

La Russia è pronta a dare cibi gratis all'Africa AGI - Agenzia Italia

Il presidente turco Erdogan è a lavoro per convincere Putin per far tornare la Russia nell'accordo sul grano del Mar Nero. Ma che cos'è e cosa prevedeVladimir Putin ha detto di essere aperto ai negoziati sul grano: "Non ignoreremo le questioni legate alla crisi ucraina. Sappiamo che si intende sollevare la questione di un accordo sui cereali. Siamo ...