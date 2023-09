Accadde oggi | 4 settembre | da Fatih Terim a Ljubomir Mihajlovic

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 4 settembre 2023) 4: daI tifosi viola gli dedicarono la Coppa Italia del 2001, considerato che aveva iniziato lui la stagione sulla panchina della Fiorentina. Il grande calcio europeo aveva iniziato a conoscerlo meglio tredici mesi prima, quando aveva condotto il Galatasaray alla conquista della Coppa Uefa: compie settant’anni. Nel giorno della sua nascita ne festeggiava quaranta Walter D’Odorico, 56 presenze in Serie A tra Padova, Lazio e Torino. Il 41923 era nato Aldo Brandimarte, 24 gare nel massimo campionato con il Bologna. Ne compie ottanta, in panchina con la Jugoslavia nelle finali dell’Europeo ’68 e due anni prima finalista in Coppa Campioni ...