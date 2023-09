AC diocesana | doppio impegno tra cura dell’ambiente e accompagnamento ai Consigli parrocchiali 

Tra i primi ad inviare un messaggio sofferto di vicinanza della comunitàai familiari ... per le vittime, i familiari, i due macchinisti, persone che sono legate in qualche modo a filo...Dopo la pausa estiva riprendono, con unappuntamento a inizio settembre presso la sala conferenze della parrocchia Sacro Cuore in via ...Circolo dei Lettori di Andria e della Biblioteca......della Caritas, aveva partecipato al bando per l'immigrazione e l'accoglienza della Prefettura il tetto massimo era di cento posti. "Attualmente, invece - prosegue - , ne abbiamo il, ...

Ritornano gli appuntamenti culturali del Circolo dei Lettori e della ... AndriaLive

In ricordo di Padre Eligio Bortolotti, la Parrocchia di San Jacopo a Querceto organizza celebrazioni che si protrarranno fino al 5° anniversario della sua uccisione. Autorità cittadine deporranno una ...È un Lecce dal doppio volto ed è un Lecce di rimonta. Brutto e sbadato nel primo tempo, bello e spregiudicato nella ripresa. Tutto nel segno di Banda e Krstovic. Se il buon giorno si vede dal mattino, ...