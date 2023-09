Aborto spontaneo | una mini guida a un evento tutt’altro che raro ma tabù

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 4 settembre 2023) Parlare diè sempre molto difficile essendo una realtà che va a toccare aspetti e tematiche delicate e personali che lasciano conseguenze non solamente fisiche. È utile porre l’attenzione sull’, una realtà che secondo diverse stime (come quelle del Manuale MSD) interessa circa il 20% delle gravidanze confermate. Un quinto, quindi, delle gestazioni; numeri non certo marginali e che richiedono un profondo esame per conoscere e comprendere meglio un fenomeno che ha un impatto non solo fisiologico, ma per molti aspetti anche e soprattutto psicologico. Quando l’si definisce? Partiamo dal definire cos’è l’. La classificazione dell’definisce quellocome la morte del ...