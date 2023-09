A Valona nuovo pronto soccorso con il contributo della cooperazione sanitaria toscana

(Di lunedì 4 settembre 2023) Parla anche toscano ildell’ospedale di, in Albania. Il reparto di emergenza, oggetto di un’ampia ristrutturazione grazie ai finanziamenti dell’Agenzia italiana per laallo sviluppo eRegione, è progettato per potenziare i servizi di urgenza nelle regioni costiere dell’Albania. La collaborazione con la sanitàha visto 38 professionisti del sistema sanitario toscano impegnati in attività di assistenza tecnica e formazione, rafforzando il partenariato, più che decennale, tra il sistema sanitario regionale toscano ed il Ministerosalute albanese finalizzato ad elevare gli standard del sistema sanitario nazionale del paese balcanico al livello europeo. All’inaugurazione, ...

Nato a Valona, in Albania, il 4 dicembre 1997 ... la società ha reso noto il ritorno in biancorosso di Jeremie Broh. Il centrocampista giunge nuovamente in Alto Adige in prestito dal Palermo. In ...Firenze: Parla anche toscano il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Valona, in Albania. Il reparto di emergenza, oggetto di un'ampia ristrutturazione grazie ai finanziamenti dell'Agenzia italiana ...