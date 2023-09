A Taiwan il tifone Haiku semina distruzione. 7000 persone costrette all'evacuazione

Torna a soffiare ilHaikuisi è svegliata il 4 settembre con una nuova scia di distruzione, la seconda in poche ore dopo il primo passaggio delHaikui. Si pensava che ilse ne fosse andato, o ...... per l'imminente arrivo del potenteHaikui, il primo a lambire l'isola in quattro anni. Secondo l'ufficio meteorologico di, l'impatto a terra e' previsto alle ore 17 locali, le 11 ...Il potenteHaikui ha toccato terra oggi a, in leggero anticipo rispetto al previsto, nella parte sud - orientale dell'isola. Nelle ultime ore circa 2.800 persone sono state evacuate da alcune zone ...

Tifone Haikui arriva a Taiwan, 2.800 evacuati - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Taiwan si è svegliata il 4 settembre con una nuova scia di distruzione, la seconda in poche ore dopo il primo passaggio del tifone Haikui. Si pensava che il tifone se ne fosse andato, o che almeno fos ...Gran parte dei taiwanesi si sono fermati domenica quando il tifone Haikui si è abbattuto sull’isola. Si prevedeva che Haikui fosse meno violento del tifone Saola, che ha aggirato Taiwan ma ha innescat ...