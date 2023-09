“A fanc…” Malgioglio contro Elettra Lamborghini dopo la scoperta all’evento | “Urla e insulti”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 settembre 2023) Grandissima tensione tra Cristianoed. Il primo si è letteralmente imbufalito per quanto successo nelle ultime ore, con protagonista anche l’agente dell’ereditiera. Lui ha perso le staffe e si è lasciato andare ad un commento molto forte nei confronti della collega. La notizia è diventata subito di dominio pubblico, anche grazie alla ricostruzione fatta dal sito Dagospia. Tutto è partito da una richiesta che il cantautore e paroliere non ha apprezzato. E si è scatenato del tutto, usando dei termini anche offensivi. Cristianonon ha proprio gradito quella situazione creatasi conin un evento per loro davvero importante. Ma ciò che gli è stato chiesto è stato davvero troppo per lui, soprattutto quando ha scoperto la vera ...