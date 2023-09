... un'escursione ad anello di 9 km, adatta a tutti, con 150 metri di dislivello complessivi,colline dell'Alto Astigiano. Dalla piazza Mamma Margherita di, si percorre via San Giovanni ...... un'escursione ad anello di 9 km, adatta a tutti, con 150 metri di dislivello complessivi,colline dell'Alto Astigiano. Dalla piazza Mamma Margherita di, si percorre via San Giovanni ...

A Capriglio sulle tracce dell'alneto di Santonco Gazzetta D'Asti

Un'altra giornata impegnativa per i Vigili del fuoco di Asti, quella di oggi, lunedì 28 agosto, con sedici interventi in tutta la provincia per alberi ...