70 bambini in ospedale | chiuse due spiagge per il rotavirus

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ledi Venere Azzurra e San Terenzio nel comune di Lerici sono attualmentea causa di un episodio di gastroenterite risalente al 20 agosto, coinvolgendo 70, che sembrano essere affetti da un caso di. Il sindaco Leonardo Paoletti ha preso l’iniziativa di comunicare direttamente con i cittadini, gli operatori balneari e i turisti per fornire un aggiornamento sulla situazione. Il sindaco ha enfatizzato la priorità della salute e ha sollevato domande sul perché non sia stata ricevuta alcuna comunicazione iniziale riguardo a questi casi. Il comune ha appreso della situazione solo il 1° settembre, quando ha deciso di chiudere le. Ci si interroga su se sarebbe stato possibile condurre indagini sul focolaio prima di quel momento. Il sindaco rimane rispettoso nell’attesa ...

Diretto da Susanna Esposito , docente di Pediatria e Primaria all'deidell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, il Master offre 1500 ore di lezioni on line, in modalità ...... averein casa, coltivare una dimensione spirituale. E ancora avere del tempo da dedicare ... Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda- Università di ...... del Team diabetologico dell'F. del Ponte di Varese , Volontari Adiuvare e degli Amici ... I campi scuola rappresentano infatti un'esperienza fondamentale nel percorso educativo deie ...

Fanno il bagno poi si sentono male, 70 bambini in ospedale: il giallo della spiaggia Today.it

Immediata la chiamata ai soccorsi e il trasporto del bambino in ospedale, ma poche ore dopo il suo cuoricino si è fermato per sempre. Un evento drammatico che ha sconvolto completamente la comunità di ...In Messico, un piccolo velivolo doveva «svelare» il sesso del bambino attraverso il rilascio di un fumo ... delle gravissime ferite riportate dopo essere stato ricoverato in ospedale d'urgenza. Qui il ...