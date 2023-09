100 scuole rischiano di crollare a causa del calcestruzzo poroso e la protesta monta in GB

(Di lunedì 4 settembre 2023) L'anno scolastico in Gran Bretagna ha avuto un inizio problematico, con circa centoimprovvisamente chiuse adel rischio di crollo. Queste strutture, costruite con un tipo dileggero ampiamente utilizzato negli edifici pubblici tra gli anni '50 e gran parte dei '90, sono al centro di una controversia politica che ha preso di mira il governo conservatore guidato dal premier Rishi Sunak. L'articolo .

...linguaggi. Le soluzioni hanno dato vita a prototipi artigianali, che sono stati poi oggetto di approfondimento e che si apprestano a divenire parte di un approccio stabile dei nidi e delle...% italiana, Norma ha frequentato il quarto anno del liceo negli USA, nello stato di Washington ("... Una volta in Italia, ha insegnato nelleper alcuni anni. Ma è solo anni dopo, durante il ...I 755 bimbi che frequentano led'infanzia statali rientreranno invece in classe il 15 ... Fondazione Cresciamo, appaltati e convenzionati) che dallo scorso anno può contare suposti in più ...

100 scuole rischiano di crollare e la protesta monta in GB Orizzonte Scuola

Il primo programma pilota che ha portato l’AI nella scuola italiana rileva un miglioramento del 10,2% delle prestazioni degli studenti della International School of Monza ...Ritornano oggi nelle loro scuole, a Reggio Emilia, 3.326 bambine e bambini della ... votati anche all’educazione ambientale e capaci di sviluppare i 100 linguaggi. Le soluzioni hanno dato vita a ...