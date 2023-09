Zuliani | «Ibrahimovic parla di scudetti revocati | poi però va all’Inter!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 settembre 2023): «nei suoi libridi, dicendo che siano della Juventus, che la giustizia sportiva italiana è vergognosa, e come si fa a prendere uno scudetto che non è il tuo. Poisei andato a giocare prima in una (riferendosi all’Inter a cui è stato assegnato giustamente lo scudetto revocato alla Juventus, ndr), e in quell’altra (il Milan)». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati