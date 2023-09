(Di domenica 3 settembre 2023) Paoloha commentato sui social la brutta sconfitta del Napoli contro la Lazio di“Nessun dubbio che Luis Alberto e Anderson, con l’aggiunta di Guendouzi da quando, al minuto 65?, è entrato in campo al posto di Kamada, siano stati gli artefici della sorprendente ma meritata vittoria della Lazio al Maradona avendo giocato una partita in continuo stato di grazia; ma di certo, spostando l’obiettivo dal campo alla panchina,hastasera unain una partita che più passava il tempo e più vedeva il Napoli incartarsi e la Lazio dilagare. Anche se i gol del possibile 3-1 segnati da Zaccagni prima e Guendouzi poi sono stati annullati – giustamente – per fuorigioco, il successo della Lazio è stato alla fine più netto di quanto dica il ...

Ziliani: «Sarri ha dato una severa lezione a Garcia»

