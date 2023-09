Ziliani ironizza | «Inchiesta contro il Milan | infangato lo “straordinario brand” tanto caro a Gravina»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 settembre 2023) La Procura della Figc ha aperto un’indagine sui cori intonati dai calciatori della Juve mentre si recavano in aeroporto dopo la partita vinta con la Roma all’Olimpico. Cori ripresi in video che gli stessi giocatori hanno poi postato sui social network. Secondo quanto trapela, il procuratore federale Giuseppe Chiné ha deciso di vederci chiaro e di indagare sull’episodio «per accertare l’eventuale violazione dei canoni di lealtà, probità e correttezza ed individuarne i responsabili». Il giornalista Paoloha subito commentato sui social la decisione della Figc mettendola in relazione con i processi della Juve La Procura FIGC che con un colpo di spugna ha cancellato, il 30 maggio, anni di illeciti compiuti dalla Juventus, ha aperto un’su un coro di sfottò antijuventino intonato sul pullman ...