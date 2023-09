(Di domenica 3 settembre 2023) Paolo, giornalista, ha espresso un proprio commento in merito aiintonati dai giocatori delcontro la Juventus

ripresi in video che gli stessi giocatori hanno poi postato sui social network. Secondo quanto ... Il giornalista Paoloha subito commentato sui social la decisione della Figc mettendola in ...Anche Paoloscrive la sua sulla vicenda dell'inchiesta della Procura Figc sui calciatori del Milan, dopo che Leao ha diffuso su Instagram il video deianti - Juve intonati sul pullman dopo la ......odierna è uscita la notizia che la Procura della Federcalcio ha appena aperto un'indagine sui... Il giornalista Paolo, noto essere grande antijuventino, sul suo profilo Twitter ha ...

Ziliani: “I cori del Milan La FIGC apra un’inchiesta sulla Juventus…” Pianeta Milan

Dopo la vittoria per 2-1 sul campo della Roma, il Milan festeggia in pullman. Partono i cori dei giocatori, che finiscono sui profili social con i video pubblicati. L'attenzione si concentra su un ...Ziliani alza la voce: «Cori Milan La Procura FIGC apra anche un’altra inchiesta…». Il suo commento su Twitter Paolo Ziliani è intervenuto sul proprio profilo Twitter per dire la sua riguardo i cori a ...