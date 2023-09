Zenga | «Il Benfica non si arrende mai! Rinforzati sul mercato»

(Di domenica 3 settembre 2023)ha espresso la sua opinione riguardo il, testa di serie nel girone D di UEFA Champions League, lo stesso dell’Inter. L’ex leggenda nerazzurra ne ha parlato in un collegamento su Sky Sport. ANCORA LORO –ha parlato così dei portoghesi, anche quest’anno avversari dell’Inter: «Ila un certo punto se l’è giocata a San Siro, vero che l’Inter gli ultimi dieci minuti ha smesso di giocare. Però loro hanno dato l’impressione di nonrsi mai, e questo è un grande pregio. Inoltre, quest’anno si sonosul, dov’è arrivato anche Trubin dallo Shakhtar Donetsk e Cabral». Inter-News - Ultime notizie e calcioInter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

... siamo forse così tanto abituati bene da decenni di, Toldo, Julio Cesar, Handanovic e Onana ... Trubin Mai arrivato, è andato alall'incredibile cifra di dieci milioni, per fortuna che ...Sulla panchina si siede Sven Goran Eriksson, reduce da un'esperienza al. In rosa ci sono ... Mancini, Lombardo e Vierchowod sono ancora al loro posto,ha sostituito Pagliuca in porta, ...... siamo forse così tanto abituati bene da decenni di, Toldo, Julio Cesar, Handanovic e Onana ... Trubin Mai arrivato, è andato alall'incredibile cifra di dieci milioni, per fortuna che ...

L’ANALISI – Il girone Champions dell’Inter: Benfica e Salisburgo dolci ricordi europei, c... Io Tifo Inter

Contro portoghesi e austriaci arrivate due coppe europee. Contro gli spagnoli un solo precedente, in Coppa Uefa ...