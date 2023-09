Xbox Series S | disponibile il nuovo modello

(Di domenica 3 settembre 2023) (Adnkronos) –ha lanciato anche sul mercato italiano una nuova versione diS, con memoria da 1TB e in colorazione nera Carbon Black. La console garantisce la stessa velocità e le stesse prestazioni next-gen della Serie S da 512 GB, ora con il doppio dello spazio di archiviazione (1TB), in modo da poter scaricare un numero ancora maggiore di giochi preferiti sulla console: in tempo per l’arrivo dell’immenso Starfield, il gioco di Bethesda in esclusiva console proprio sulla macchina Microsoft, tra i più attesi questo mese.S in Carbon Black oltre ad avere le prestazioni della Serie S da 512 GB, dispone di feature come il Quick Resume, che consente di mettere in pausa e riprendere i giochi in modo da poter tornare all’ultimo punto, tempi di caricamento rapidi che permettono ...

... e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o(One, One S, One X,X,S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google ...... e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o(One, One S, One X,X,S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google ...Con memoria da 1TB e in colorazione nera Carbon Black, costa 50 euro in piùha lanciato anche sul mercato italiano una nuova versione diS, con memoria da 1TB e in colorazione nera Carbon Black. La console garantisce la stessa velocità e le stesse prestazioni next - gen della Serie S da 512 GB, ora con il doppio dello ...

Starfield: in sviluppo una modalità a 60fps su Xbox Series X|S come Redfall Everyeye Videogiochi

In tanti si chiedono se Starfield riceverà o meno un preset grafico a 60fps su Xbox Series X|S: ecco cosa ne pensa al riguardo Pete Hines di Bethesda ...Ocean Drive Studio ha annunciato Lost Eidolons: Veil of the Witch, spin-off dell'RPG strategico Lost Eidolons in arrivo su PC, PS5, Xbox Series e Nintendo Switch. Lost Eidolons: Veil of the Witch è un ...