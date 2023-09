Vuole bruciare il bar per vendicare il figlio | muore accoltellato

(Di domenica 3 settembre 2023) Ha cercato di farsi "giustizia" cercando di dare fuoco al bar in cui ilaveva perso la vita per un malore, ma nella violenta rissa che è scaturita con i titolari è finito morto: è morto così Davide Buzzi, un 42enne di Ferrara al termine di una colluttazione nel centro di...

Disperato per la perdita del figlio , ha cercato di farsi giustizia da solo, trovando però la morte: la terribile vicenda è avvenuta nel bar Big Town di Ferrara, nel pieno centro della cittadina