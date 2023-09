Vuelta Espana 2023 | la domenica è sempre farsa

Leggi su tpi

(Di domenica 3 settembre 2023) Il tedesco Lennard Kämna (Bora Hansgrohe) ha vinto la nona tappa della 78macon partenza da Cartagena e arrivo in vetta al Collado de la Cruz de Caravaca attraverso 185 chilometri mai pianeggianti. Con questo successo il teutonico, già vincitore al Tour de France nel 2020 a Villard de Lans e al Giro d’Italia l’anno scorso sull”Etna, è entrato nell’esclusivo club di coloro che hanno conquistato almeno una frazione in tutti i tre grandi giri. Alla piazza d’onore, distanziato di 13”, si è classificato il piemontese Matteo Sobrero (Jayco AlUla) che ha preceduto l’australiano Chris Hamilton (Team DSM – Firmenech) giunto terzo a 1’12”. In realtà, l’ordine d’arrivo ha un valore del tutto didascalico in quanto, ripetendo la ridicola situazione d’una settimana fa a Barcellona, la giuria, nel momento in cui i corridori si trovavano ai meno 20 ...