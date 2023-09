Vuelta a España 2023 | tappa di oggi Cartagena–Collado de la Cruz de Caravaca | orari | percorso | tv | favoriti Altro scontro tra i big

(Di domenica 3 settembre 2023) Va a chiudersi la prima lunghissima settimana dellacon la nonache anticipa il giorno di riposo. Ennesimo appuntamento in salita, andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio cone programma.NONASono 184,5 i chilometri da percorrere con partenza da Cartagena ed arrivo in vetta a Collado de lade. Prima parte dellatranquilla a livello altimetrico, con 50 chilometri pianeggianti, poi la prima insidia: il GPM di prima categoria di Puerto Casas de la Marina la Perdiz (12.1 km al 4.9% di pendenza media). Qualche saliscendi fino al gran finale, ...

Sepp Kuss esulta alla2023, per lui arriva la Maglia Rossa. Il ciclista al traguardo ha dichiarato: "Sapevo che la maglia era una possibilità, ma mi sentivo bene e dunque ho provato ad attaccare mentre ...Condividi su: I protagonisti delle due ruote ritornano in gara con il terzo GT stagionale. La2023 si disputa da sabato 26 agosto fino domenica 17 settembre con 21 tappe complessive. Il percorso è ricco di grandi montagne e presenta una cronosquadre e una cronometro individuale ...COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING OTTAVA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA2023: IL CALENDARIO COMPLETO2023: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV Segui il ...