Vuelta a España 2023 | Lennard Kämna | “Questa vittoria significa moltissimo per me | sono felicissimo”

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) Esultanella nona tappa della. Il tedesco della BORA-hansgrohe è stato bravo a inserirsi nella giusta fuga e ha poi conquistato il successo dopo aver fatto il vuoto sulla salita finale sull’Alto Caravaca da la Cruz. Per il classe 1996 si tratta della nonain carriera, la prima alla. “super contento – ha affermato dopo il successo, che ora può vantare unadi tappa in tutti e tre i Grandi Giri -. Gli ultimi due mesistati durissimi e per me”. Il nativo di Wedel ha poi proseguito: “Con i ventagli all’inizio è stato tutto più ...