Vuelta a España 2023 | domani il giorno di riposo La prossima tappa Valladolid-Valladolid | percorso | altimetria | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) Dopo la complicatadi oggi, ci saràil primodidellae poi si riprenderà tra due giorni con la decima frazione, ovvero la cronometro individuale dilunga 25,8 chilometri. La decima frazione dellasi potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 14:15 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14:15. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 13:45.L’unica asperità in 25,8 chilometri sarà uno strappetto di 500 metri al 7,1% di pendenza media intorno al km 7, poi ...