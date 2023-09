(Di domenica 3 settembre 2023) Il piccolo comune di Solofra, in provincia di Avellino, sale alla ribalta; e non lo fa certamente per promuovere il suo territorio situato nella valle dell'Irno. Con la sentenza n. 7042/2023, resa pubblica il 18 luglio 2023, il Consiglio di Stato ha ordinato la ripetizione delleper il...

Un'organizzazione pubblica, che nel suo statuto afferma di essere stata creata per lodi ... senza coordinarsi con nessuno e senza richiedere unall'ONU o a qualsiasi altro organismo di ...Ildel mercato rossonero è inevitabilmente alto, anche se si potevano vendere meglio gli ... Ottima, invece, la gestione dellosulla fascia destra con Lindstrom per Lozano. Pesa, però, la ...... erano già emerse alcune perplessità sulla gestione (pre e post) da parte di Feijoo: non solo ...proprio dalle forze indipendentiste catalane rappresenta una vera e propria merce diper ...

Voto di scambio per pilotare le elezioni: "Voglio darti 600 euro ma tu devi portarmi un sacco di voti!" Today.it

Il candidato Sindaco Nicola Moretti della lista "Per la nostra Solofra", infatti, si è recato presso il Comando dei Carabinieri per sporgere denuncia affinché venga fatta chiarezza sull' episodio ...In attesa della diciassettesima edizione, in partenza dal 14 settembre su Sky e NOW, selezioniamo i dieci migliori (e peggiori) protagonisti di X Factor tra concorrenti, conduttori e giuria.