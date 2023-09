Volpato | «So che Bonucci ci teneva a rimanere alla Juve»

(Di domenica 3 settembre 2023) Le parole di Rej, doppio ex dintus ed Empoli, in esclusiva antusNews24. Tutti i dettagli in merito Rejha parlato dellantusNews24. PAROLE – «? Io con lui sono stato a Bari, lo conosco bene come giocatore e come persona. Leoha dato tanto, non era un Del Piero o un Buffon ma in tante vittorie lui era presente con Chiellini e Barzagli. Ha scritto pagine importanti della storia bianconera. A livello fisico magari non era quello di qualche anno fa, però sotto l’aspetto di spogliatoio può essersi rotto qualcosa. Come professionista mi dispiace, so quanto cia far parte di quel gruppo. So cosa prova, poteva aiutare i giovani a crescere nella mentalità e a ...

Rej Volpato, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla sfida con l'Empoli, parlando anche della situazione di Bonucci.Rej Volpato, doppio ex di Juve ed Empoli, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24: ecco che cosa ci ha detto La Juventus torna in campo questa sera ad Empoli per il posticipo della terza giornata di ...