Volley | l’Italia scollata e la rifondazione | a cosa si riferisce Mazzanti? Tra giocatrici non convocate e scelte rivedibili

(Di domenica 3 settembre 2023)ha concluso con un mesto quarto posto gli Europei 2023 difemminile. La nostra Nazionale ha perso la semifinale contro la Turchia al tie-break dopo essere stata in vantaggio per 2-1 e 18-14, poi oggi è crollata con un secco 3-0 al cospetto dell’Olanda nella finale per la medaglia di bronzo. Il risultato è decisamente inferiore alle aspettative, visto che ci si presentava a questo appuntamento da Campionesse d’Europa in carica e che alla rassegna continentale erano oggettivamente presenti soltanto quattro formazione di una certa caratura tecnica. Nei fatti questo gruppo è ai margini dell’Europa pallavolistica che conta: poco considerando il potenziale e il talento degli elementi a disposizione. Nelle ultime settimane si era discusso tanto riguardo alleadottate dal CT Davide, culminate ...