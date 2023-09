Volley femminile | un’Italia senza mordente viene demolita dall’Olanda e chiude gli Europei fuori dal podio

(Di domenica 3 settembre 2023) L’Italia ha non ha raggiunto nemmeno quello che era ritenuto l’obiettivo minimo agli2023 di: la medaglia di bronzo si è rivelata una chimera per la nostra Nazionale, che a Bruxelles (Belgio) è stata battutacon uno schiacciante 3-0 (25-23; 28-26; 25-20). Le azzurre avevano perso la semifinale contro la Turchia al tie-break dopo essere state avanti per 2-1 e 18-14, ma nella finale per il terzo posto non hanno mai offerto un gioco convincente e hanno capitolato malamente al cospetto delle tulipane, che in semifinale avevano perso per 3-1 contro la Serbia. L’Italia resta giù daldella rassegna continentale dopo il bronzo del 2019 e il trionfo del 2021. Il risultato è amaro è decisamente deludente, anche perché a questa manifestazione erano presenti soltanto ...

BRUXELLES (BELGIO) - Costrette ad abdicare dopo la sconfitta contro la Turchia in semifinale, l 'Italia campione in carica vuole però chiudere con una medaglia gli Europei di. Per riuscirci dovrà s configgere l'Olanda nella finale per il terzo posto in programma oggi (3 settembre) a Bruxelles.

Dopo la delusione per la sconfitta in semifinale contro la Turchia, la Nazionale punta a riscattarsi. Se la missione riuscisse, le azzurre porterebbero a casa il terzo podio consecutivo agli Europei.