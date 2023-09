Volley femminile | allo stadio 92 000 spettatori | è record

(Di domenica 3 settembre 2023) Negli Usa per una partita del campionato universitario del Nebraskaball hanno assistito 92.003: èdel mondo per un ...

Italia-Olanda di volley femminile oggi in finale 3° posto agli Europei, dove vederla in TV e streaming sulla Rai: l'orario Fanpage.it

Dopo la delusione per la sconfitta in semifinale contro la Turchia, la Nazionale punta a riscattarsi. Se la missione riuscisse, le azzurre porterebbero a casa il terzo podio consecutivo agli Europei.Sconfitta in semifinale dalla Turchia, l'Italia campione in carica cerca il bronzo nella 'finalina' di Bruxelles: cronaca, curiosità e dichiarazioni ...