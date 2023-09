Volley | Europei 2023 | Polonia senza problemi | Bulgaria ancora ko | la Germania rimonta il Belgio

(Di domenica 3 settembre 2023) Giornata piena, la settima di gare aglicon tante sfide in attesa del ritorno in campo, domani sera, degli azzurri di Fefè De Giorgi contro la Svizzera. Lanon haad asfaltare la Macedonia del Nord, mentre lasubisce la seconda sconfitta contro la Croazia e corre qualche rischio in chiave qualificazione. Spagna e Romania tornano al successo, prima vittoria per Estonia e Montenegro. Nel girone dell’Italia battaglia fra le due formazioni che, sulla carta, rischiano di uscire al primo turno con l’Estonia che riesce ad avere la meglio 3-2 sulla Svizzera, che ha accarezzato il sogno del primo successo in una fase finale dell’Europeo. Gli estoni partono forte e vincono i primi due set con i punteggi di 25-18 e 25-21, poi si sveglia la squadra elvetica che risponde con ...

L'Italia chiude con un amaro 4° posto gli2023. Dopo la sconfitta in semifinale per 3 - 2 con la Turchia le azzurre perdono anche la sfida per il bronzo con l'Olanda. A Bruxelles nella ...La Turchia di Daniele Santarelli vince per la prima volta nella storia l'Europeo di pallavolo al termine di una finale di livello straordinario. Nel match contro la Serbia, una strepitosa Melissa ...La Turchia batte la Serbia 3 - 2 (25 - 27 25 - 21 22 - 25 25 - 22 15 - 13) al tie break della finale deglifemminili di2023. Al Paleis 12 di Bruxelles, quasi tutto per la Turchia, la squadra di Santarelli ha la meglio su quella di Guidetti in un quinto set caldissimo e vince per la prima ...

Italia-Olanda di volley femminile oggi in finale 3° posto agli Europei, dove vederla in TV e streaming sulla Rai: l'orario Sport Fanpage

La Turchia vince per la prima volta nella sua storia gli Europei femminili di pallavolo al termine di una finale combattutissima contro la Serbia piegata solo al tie-break con i parziali di 25-27, 25- ...La Turchia di volley femminile è campione d'Europa: grande prestazione nell'ultimo atto contro la Serbia, i dettagli ...