(Di domenica 3 settembre 2023) L’Italia ha non ha raggiunto nemmeno quello che era ritenuto l’obiettivo minimo agli Europei 2023 difemminile: la medaglia di bronzo si è rivelata una chimera per la nostra Nazionale, che a Bruxelles (Belgio) è stata battuta dall’Olanda con uno schiacciante 3-0 (25-23; 28-26; 25-20). Le azzurre avevano perso la semifinale contro la Turchia al tie-breakessere state avanti per 2-1 e 18-14, ma nella finale per il terzo posto non hanno mai offerto un gioco convincente e hanno capitolato malamente al cospetto delle tulipane, che in semifinale avevano perso per 3-1 contro la Serbia.ha svelato cos’è successodello scorso anno, conclusa al terzo posto, e ha spiegato il motivo delle sue scelte ai microfoni della Rai: “Questo è l’unico percorso che ...

...femminile dinon riesce a centrare neanche l'obiettivo del terzo posto, poiché l' Olanda si impone nettamente per 3 - 0 (25 - 23; 28 - 26; 25 - 20). Al termine della sfida il ct...'Finale tristissimo perché non giocare questo tipo di partite per la medaglia fa male al questo percorso'. Queste le prime parole di un amareggiatoMazzanti al termine della finale per il terzo e quarto posto persa, male , contro l'Olanda con un netto 3 - 0. 'In tre giorni abbiamo fatto la miglior partita e la peggior partita con poca ...La squadra diMazzanti conclude questo torneo cominciato tra i dubbi e finito tra le polemiche, per l'impiego di Paola Egonu che nella finalina ha giocato poco senza convincere. Nel primo set ...

Volley, Davide Mazzanti ammette: "Non avevo la squadra in mano dopo i Mondiali: costretto a rifondare" OA Sport

Si chiude con una sconfitta, la seconda consecutiva, l’Europeo dell’ Italia del CT Davide Mazzanti. Dopo il ko in semifinale con la Turchia, le azzurre hanno ceduto il passo all’ Olanda nella finale 3 ...L'Olanda ha battuto l'Italia per 3-0 (25-23, 28-26, 25-20) nella finale per il terzo e quarto posto degli Europei femminili di pallavolo, giocata a Bruxelles, conquistando così la medaglia di bronzo.