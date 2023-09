Volkswagen - ID GTI | la ID 2all si fa sportiva

lapresenta un nuovo livello evolutivo di questi sistemi per la dinamica di marcia elettronicamente interconnessi. Il principio è questo: ...ID.Concept (2023) 36 Interni Per ricreare lo stile vintage della prima, i designer dellahanno rielaborato molti elementi. Il volante, per esempio, ha l'airbag ...Thomas Schafer, su questo nuovo concept, ha dichiarato:ID.misura 4.104 mm lunghezza x 1.840 mm larghezza x 1.499 altezza, con un passo di 2.600 mm. Il bagagliaio dispone di una ...

Volkswagen ID.GTI, l'erede elettrica della Golf GTI debutta a Monaco Il Sole 24 ORE

Exactly 48 years after the first-ever Golf GTI debuted at the Frankfurt auto show, Volkswagen revealed the ID. GTI Concept at the 2023 Munich auto show and presented what the famous GTI name could ...VW isn't going to abandon its icons as it moves into the electric future with both feet. On Sunday, the Volkswagen ID.GTI Concept debuted at the 2023 Munich auto show. The electric hot hatch concept ...