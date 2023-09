Volkswagen - ID GTI | la ID 2all si fa cattiva

(Di domenica 3 settembre 2023) Le "matite" dellahanno voluto rendere omaggio alla Golf GTI originale, quella del 1976, per creare la prima GTI elettrica, che vede nella "I" della sigla un nuovo significato: da Injection a Intelligence. Il Dna del modello originale è presente sulla piccola elettrica con alcuni sapienti tocchi che hanno reso molto più aggressiva e dinamica la ID.2, come il bordo rosso che attraversa il frontale e i gruppi ottici Matrix Led, i massicci cerchi da 20" bicolore con pneumatici 245/35 e i paraurti sportivi con elementi neri e griglie a nido d'ape. A completare l'allestimento sono presenti uno splitter, dei codolini, delle minigonne nero opaco e uno spoiler sul tetto. Per i fari posteriori è stata scelta inoltre una finitura scura; inoltre, una barra nera riprende lo stile della prima GTI del 1976. Per ricreare l'effetto del paraurti nero di quest'ultima, la ...

ID.Concept (2023) 36 Interni Per ricreare lo stile vintage della prima, i designer dellahanno rielaborato molti elementi. Il volante, per esempio, ha l'airbag ...lapresenta un nuovo livello evolutivo di questi sistemi per la dinamica di marcia elettronicamente interconnessi. Il principio è questo: ...Thomas Schafer, su questo nuovo concept, ha dichiarato:ID.misura 4.104 mm lunghezza x 1.840 mm larghezza x 1.499 altezza, con un passo di 2.600 mm. Il bagagliaio dispone di una ...

"Volkswagen offre ciò che i clienti desiderano: che si tratti di veicoli elettrici, a combustione o ibridi, tutti i nostri nuovi modelli convincono per la ...Volkswagen revealed the ID.GTI concept as part of the IAA auto show in Munich this week, presaging an electric version of the beloved classic. It's expected to go into production for Europe first and ...