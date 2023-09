Volkswagen - ID GTI | la ID 2all si fa cattiva

Leggi su quattroruote

(Di domenica 3 settembre 2023) Le "matite" dellahanno voluto rendere omaggio alla Golf GTI originale, quella del 1976, per creare la prima GTI elettrica, che vede nella "I" della sigla un nuovo significato: da Injection a Intelligence. Il Dna del modello originale è presente sulla piccola elettrica con alcuni sapienti tocchi che hanno reso molto più aggressiva e dinamica la ID.2, come il bordo rosso che attraversa il frontale e i gruppi ottici Matrix Led, i massicci cerchi da 20" bicolore con pneumatici 245/35 e i paraurti sportivi con elementi neri e griglie a nido d'ape. A completare l'allestimento sono presenti uno splitter, dei codolini, delle minigonne nero opaco e uno spoiler sul tetto. Per i fari posteriori è stata scelta inoltre una finitura scura; inoltre, una barra nera riprende lo stile della prima GTI del 1976. Per ricreare l'effetto del paraurti nero di quest'ultima, la ...