Voci dal carcere | il “progresso” oggi si chiama “dolore”

Leggi su ilblogdigio

(Di domenica 3 settembre 2023) Ricevo e pubblico da Anna la consueta preghiera domenicale: “Poche righe per condividere con me, amiche mie, presenti dinanzi a Dio ed in occasione della messa domenicale, gli accadimenti brutali che hanno investito la nostra società negli ultimi periodi. Episodi di cruda ed efferata violenza ai danni di ragazzine e neo maggiorenni. I media vantano Il Blog di Giò.