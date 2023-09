Vische Torino | incastrato nel finestrino di un' Ape | muore bimbo di 4 anni

commenta Tragedia a, nel Torinese, dove ha perso la vita un bambino di quattro anni. Il piccolo è rimasto con la testa incastrata nel finestrino di un'Ape che gli ha provocato una lesione alla base del collo. ...Un bambino rimane incastrate con la testa in un finestrino e muore. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi 3 settembre a, in provincia di. Un bimbo di 5 anni mentre stava giocando all'interno di un terreno agricolo di proprietà del papà, per cause in corso di accertamento e forse per una perdita di ...Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a, nel torinese. Un bimbo di 5 anni mentre stava giocando all'interno di un terreno agricolo ... al Regina Margherita di, ma è deceduto durante il ...

Tragedia a Vische: muore bambino di soli 4 anni TorinoToday

Tragedia a Vische, nel Torinese, dove ha perso la vita un bambino di quattro anni. Il piccolo, che avrebbe compiuto 5 anni a novembre, stava probabilmente tentando di entrare da solo all'interno ...Stava probabilmente tentando di entrare in autonomia all’interno dell’abitacolo dell’Ape Piaggio del padre il bimbo di appena quattro anni (ne avrebbe compiuti cinque a novembre) che oggi pomeriggio ...