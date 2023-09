Vische | rimane incastrato con la testa nel finestrino di un' Ape | morto un bimbo di 5 anni

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 3 settembre 2023) Tragedia a, nel Torinese, dove un bambino di cinquedopo essere rimasto con laincastrata neldi un’Ape. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 in un terreno agricolo di proprietà del padre del piccolo, che è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in elicottero all’ospedale Regina Margherita, dove è deceduto. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Chivasso, ilsarebbea causa di una lesione alla base del collo dopo essere rimastoneldel veicolo. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.