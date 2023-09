VIDEO – Udinese-Frosinone 0-0 | Serie A | gli highlights della partita

(Di domenica 3 settembre 2023), anticipoterza giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo ilcon gligiocata all’Arena di Udine. NON SI SBLOCCA –0-0 nell’anticipoterza giornata diA. Le emozioni principali a Udine le dà il… VAR. In avvio sfiora il vantaggio il, con tiro-cross di Abdou Harroui e deviazione ravvicinata di Matias Soulé sul palo. Al 27? sarebbe rigore per il, per fallo di Joao Ferreira su Francesco Gelli, ma un fuorigioco precedente di Luca Mazzitelli annulla tutto. Il VAR interviene anche al primo minuto ...

Al 50' gol ...Ilcon gli highlights di- Frosinone, match valevole per la terza giornata della Serie A 2023/2024. Diverse occasioni, ma nessun gol nella gara andata in scena alla Dacia Arena, tra due...

UDINE, 02 SET - Udinese-Frosinone 0-0 Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira (17' st Festy), Samardzic (33' st Quina), Walace, Lovric, Kamara (17' st Zemura); Thauvin (33' st Sem ...Un tempo e un punto a testa tra Udinese e Frosinone che terminano a reti inviolate il match allo stadio Friuli. (ANSA) ...